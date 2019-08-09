Москва, , 12:02 — REGNUM

Россия должна потребовать изменения карты, представленной на официальном сайте японской Олимпиады, а если карта изменена не будет — отказаться от участия в играх, отметил в пятницу, 9 августа, главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.

Как сообщалось ранее, на официальном сайте Олимпиады в Японии, которая должна пройти в 2020 году, четыре российских острова Южных Курил изображены в составе Японии.

«Как мы все помним, в прошлый раз на Олимпиаде наша олимпийская сборная выступала под белым олимпийским флагом, а не под национальным флагом России. Это была капитуляция, и эта капитуляция объяснялась интересами очень хороших, замечательных, героических, но совсем немногочисленных олимпийских спортсменов.

Говорили, что у них это происходит раз в четыре года и что вся страна должна обгадиться и дать им эту возможность. Страна обгадилась. Результаты выдающимися не были.

Сейчас Япония объявляет на официальном сайте Олимпиады территориальные претензии к России и даёт шанс нашей стране обгадиться снова и ещё раз.

Считаю, что Россия должна категорически потребовать изменения этой карты, а если карта изменена не будет — отказаться от участия в играх. Достаточно нам одного унижения, не надо создавать впечатление, что унижения нам нравятся», — отметил Модест Колеров.