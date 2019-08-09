МАПП Бурачки, , 12:00 — REGNUM

В связи с реконструкцией на таможенном пункте пропуска Терехово на территории Латвии (сопредельный пункт пропуска с российской стороны — МАПП «Бурачки») введены временные ограничения потока транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

«На российскую сторону подача транспортных средств значительно сокращена, Псковская таможня рекомендует перевозчикам выбирать маршрут следования из Латвии через другие пункты пропуска», — говорится в сообщении.

По информации Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики, реконструкция ТПП «Терехово» началась ещё 20 мая. По данным Sputnik Латвия, первый этап проекта планируется завершить до конца 2020 года. Стоимость работ составляет около 6 млн евро. Запланировано строительство нового здания углублённого таможенного контроля, реконструкция инженерно-технических сетей, будут также перестроены шесть павильонов контроля, установлены электронные информационные табло и терминалы самообслуживания в рамках системы Tax Free.

Напомним, в Псковской области на российско-латвийской границе также функционируют пункты пропуска МАПП «Убылинка», МАПП «Лудонка» (только для легкового транспорта), ДАПП «Брунишево» (для легкового транспорта), на российско-эстонской границе — МАПП «Куничина Гора», МАПП «Шумилкино».