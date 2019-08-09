Таллин, , 11:59 — REGNUM

Единственной страной, способной защитить Эстонию от возможных угроз, являются Соединённые Штаты Америки. Об этом говорится в меморандуме, подготовленном эстонским МИД для правительства страны.

Только США разделяют фундаментальные ценности Эстонии и имеют достаточный военный, политический и экономический потенциал, чтобы отразить атаки, которые могут ей угрожать.

«Поэтому двусторонние отношения с США имеют уникальное значение для безопасности Эстонии», — цитирует документ портал ERR.

В МИД предложили сделать диалог с США по вопросам безопасности более содержательным, в частности, более тщательной подготовкой встреч на высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эстония вошла в число стран, где больше всего доверяют европейским структурам.

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