Париж, , 12:03 — REGNUM

Франция приняла на своей территории 31 езидскую семью, пострадавшую от действий боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, об этом 8 августа сообщает Kurdistan.ru.

Ранее в марте 2019 года и в декабре 2018 года в страну переселились другие езидские семьи, в общей сложности 28 и 16 семей соответственно.

Франция, а также Германия и Канада являются главными странами, предоставляющими убежище для курдов-езидов, пострадавших от преступлений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в 2014 году террористы вторглись в иракский Синджар — место компактного проживания представителей указанной религиозной общности, в результате чего сотни ездиов были убиты, порядка 6 тыс. взяты в плен.

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