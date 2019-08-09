Бишкек, , 11:49 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не подписал ни одного следственного документа. Об этом 9 августа заявил адвокат экс-президента Сергей Слесарев, сообщает агентство «Спутник».

Алмазбек Атамбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Атамбаеву предложили подписать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения. «Он не подписал ни одного документа», — сказал Слесарев, одобрив решение бывшего президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву было предъявлено обвинение в коррупции. Сергей Слесарев сказал, что его подзащитный проходит по делу о досрочном освобождении Азиза Батукаева.

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