Джакарта, , 11:45 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул роль человеческих ресурсов для развития страны, сообщает Antaranews.

Президент Республики Индонезии Джоко Видодо Kremlin.ru

«В будущем, поверьте мне, мы должны создать фундамент качественных человеческих ресурсов, которые владеют наукой и техникой», — написал президент Индонезии в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, качество человеческих ресурсов в Индонезии необходимо повышать. В первую очередь, речь идет об улучшении здоровья матерей и детей, а также качества базового образования в высших учебных заведениях страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с двухдневным официальным визитом в Малайзию.

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