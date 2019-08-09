Джакарта, 9 августа 2019, 11:45 — REGNUM
Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул роль человеческих ресурсов для развития страны, сообщает Antaranews.
«В будущем, поверьте мне, мы должны создать фундамент качественных человеческих ресурсов, которые владеют наукой и техникой», — написал президент Индонезии в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, качество человеческих ресурсов в Индонезии необходимо повышать. В первую очередь, речь идет об улучшении здоровья матерей и детей, а также качества базового образования в высших учебных заведениях страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с двухдневным официальным визитом в Малайзию.
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