Москва, , 11:41 — REGNUM

Решение Украины допустить в своё воздушное пространство российский самолёт в России восприняли очень положительно. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что это прекрасная новость.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Дипломат поблагодарила украинскую сторону за разрешение российскому лайнеру пролететь над своей территорией.

«Отличная новость! Спасибо!» — написала Мария Захарова в Facebook.

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Напомним, 7 августа Украина разрешила российскому пассажирскому самолёту Boeing-738, следовавшему из итальянского Бари в Москву, осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта. Российское воздушное судно находилось в воздушном пространстве Украины 26 минут. В «Украэроруха» заявили, что действовали в рамках международных стандартов.

Напомним, с 25 ноября 2015 года Украина полностью закрыла воздушное пространство для российской авиации, включая транзитные полёты российских самолётов над территорией страны. Как пояснил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, такое решение было принято в результате существенного обострения военной и внешнеполитической ситуации.

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