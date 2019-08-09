Нуакшот, , 11:37 — REGNUM

Президент Мавритании Мухаммед ульд аль-Газуани сформировал новое правительство, об этом 8 августа сообщило государственное телевидение страны.

Аль-Гзауини, ранее занимавший пост министра обороны Мавритании, одержал победу на президентских выборах 22 июня 2019 года, получив 52% голосов избирателей.

1 августа он был приведен к присяге.

Напомним, Мавритания обрела независимость от Франции в «Год Африки» в 1960 году. С этого момента здесь сменилось девять президентов. 63-летний Мохаммед ульд аль-Газуани стал 10 лидером государства.

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