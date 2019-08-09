Стокгольм, , 11:16 — REGNUM

Государственный министр в канцелярии премьер-министра Швеции Карин Валленштейн стала почетным гостем на праздновании 52-й годовщины основания Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в посольстве Малайзии в Стокгольме, сообщает Antarnews.

В своем выступлении Карин Валленштейн заявила, что Европейский союз (ЕС) является одним из самых давних партнеров АСЕАН, а торговля и инвестиции стали важной вехой в двусторонних отношениях.

Издание отмечает, что посол Индонезии в Швеции Багас Хапсоро также принял участие в мероприятии, организованном посольством Малайзии в Стокгольме. В своем выступлении посол Индонезии говорил о взглядах АСЕАН на концепцию Индо-Тихоокеанского региона.

«Для реализации ключевых элементов концепции Индо-Тихоокеанского региона страны АСЕАН договорились сотрудничать в нескольких областях, включая морскую сферу», — заявил посол Багас Хапсоро.

На празднование годовщины основания АСЕАН 8 августа, проводимом комитетом АСЕАН в Стокгольме, были приглашены около 50 человек, в том числе представители правительственных учреждений и дипломатического корпуса, которые расположены в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Джакарте состоялась презентация «Синей книги ЕС-АСЕАН 2019», в которой представлена информация о достижениях в сфере двустороннего сотрудничества ЕС и АСЕАН.

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