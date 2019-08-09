Москва, , 11:14 — REGNUM

Сирийская арабская армия продолжила свое наступление на севере провинции Хама. 8 августа сирийские военные атаковали ряд населенных пунктов, которые находились под контролем протурецкой радикальной группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Успехи сирийской армии Иван Шилов © ИА REGNUM

В результате короткого боя подразделения элитной дивизии «Силы Тигра» захватили городок Джейсат и близлежащие фермы Дамюн. С учетом этого продвижения боевики «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались на грани вытеснения из провинции Хама.

Сирийская арабская армия уже сосредоточила свою ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиаудары на последних значительных опорных пунктах группировки — городах Кафр-Зита и Аль-Латамна. Эти населенные пункты расположены на границе с провинцией Идлиб.

Турецкие военные в свою очередь не собираются покидать свои наблюдательные пункты в провинции Хама, несмотря на то, что их подконтрольные боевики терпят поражение на поле боя. Сирийская армия неоднократно призывала Турцию вывести войска с этих наблюдательных пунктов, однако Анкара отказалась, заявив, что это миротворческие силы.