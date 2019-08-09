Москва, 9 августа 2019, 11:10 — REGNUM
Российская авиация продолжает воздушную операцию над северо-востоком сирийской провинцией Латакия. Она нацелена на ряд районов, находящихся под контролем террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партии Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Вечером 8 августа 2019 года ударные вертолеты и истребители ВКС РФ нанесли шквал ударов по опорным пунктам джихадистов: горному городу Кабани и близлежащему городу Сирмания. Целью была сеть подземных туннелей в этой части гор Зувайкат, которые используются боевиками.
Город Кабани является последним крупным оплотом джихадистов в провинции Латакия. Он считается одним из ключей к стратегическому городу Джиср-эш-Шугур, находящемуся в западной части провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.
По мнению ряда военных экспертов, сирийская армия и российские военные в регионе Большого Идлиба выбрали тактику «мелких шагов», в ходе реализации которой в провинции Латакия должна быть обеспечена безопасность российской авиабазы Хмеймим от возможных обстрелов с земли.