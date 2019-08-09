Нижний Новгород, , 11:04 — REGNUM

Главой министерства строительства Нижегоросдкой области назначен ранее занимавший этот пост в статусе исполняющего обязанности Анатолий Молев. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Кандидаты на должность главы министерства отбирались в рамках программы «Команда правительства». Молев стал победителем по итогам отбора экспертной комиссии и итогового собеседования с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, Анатолий Молев в 1996 году окончил Нижегородскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель», в 2004 году — Волго-Вятскую академию государственной службы — государственное и муниципальное управление. Работал главой управления архитектуры в арзамасской администрации, являлся заместителем министров здравоохранения и строительства, с февраля — и.о. главы минстроя.

Как сообщало ИА REGNUM, в конкурсе изначально принимали участие 33 претендента. На итоговом собеседовании оставалось уже четыре кандидата — управляющий партнёр ООО Юридическая компания «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов, министр строительства Коми Андрей Крикуненко, Анатолий Молев и глава департамента строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода Павел Саватеев. Отбор стартовал в феврале 2019 года.

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