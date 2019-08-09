Лондон, , 11:12 — REGNUM

Издание The Guardian «отметило» 20-летие со дня назначения Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России публикацией фотографий президента, соответствующие снимки 9 августа были размещены на сайте издания.

«Двадцать лет назад президент Борис Ельцин назначил своего четвертого премьер-министра за всего 18 месяцев: Владимира Путина, который на тот момент был относительно неизвестным руководителем службы безопасности с ограниченным опытом в политике» , — подчеркивает издание.

Авторы публикации подчеркнули, что никто в 1999 году и не предполагал, что спустя 20 лет Путин все еще будет возглавлять Россию, которая будет играть доминирующую роль в мировой политике.

«Однако в день годовщины в судьбе Путина наступает неопределенность. Рейтинг главы государства остается на высоком уровне, которому позавидует большинство западных лидеров, однако он переживает спад на фоне снижения экономических показателей и снижения уровня жизни населения» , — резюмирует издание.

Напомним, президент России Владимир Путин стал временным исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года. После чего он четыре раза побеждал в президентской гонке, срок его полномочий истекает в 2024 году.

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