Лондон, 9 августа 2019, 11:12 — REGNUM
Издание The Guardian «отметило» 20-летие со дня назначения Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России публикацией фотографий президента, соответствующие снимки 9 августа были размещены на сайте издания.
Авторы публикации подчеркнули, что никто в 1999 году и не предполагал, что спустя 20 лет Путин все еще будет возглавлять Россию, которая будет играть доминирующую роль в мировой политике.
Напомним, президент России Владимир Путин стал временным исполняющим обязанности президента России 31 декабря 1999 года. После чего он четыре раза побеждал в президентской гонке, срок его полномочий истекает в 2024 году.
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