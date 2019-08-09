Сеул, , 10:56 — REGNUM

Соединенные Штаты стремятся к нормализации связей с Северной Кореей, но введенные против Пхеньяна Советом Безопасности ООН санкции пока останутся в силе, заявил 9 августа глава Пентагона Марк Эспер по итогам встречи с главой Минобороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

«США продолжат строго соблюдать санкции Совбеза ООН до тех пор, пока КНДР не начнет процесс полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации», — цитирует Эспера телеканал KBS.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты не собираются отменять санкции против Северной Кореи. Также она подчеркнула, что США пока планов вводить новые санкции против КНДР не имеют.

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