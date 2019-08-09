Бишкек, 9 августа 2019, 10:52 — REGNUM
Очередное заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в узком составе стартовало в Чолпон-Ате, сообщает 9 августа издание KaktusMedia.
Председатель правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поздравил участников заседания с пятилетием подписания Договора о ЕАЭС и выразил признательно о проведении заседания в Чолпон-Ате.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа во время заседания Межправительственного совета ЕАЭС премьер-министры стран Союза обсудят вопросы дальнейшей интеграции.
Заседание проводится на фоне обострения политической ситуации в Киргизии, связанной с задержанием бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
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