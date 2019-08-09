Дакка, , 10:44 — REGNUM

Управление Верховного комиссариата по делам беженцев (УВКБ) ООН опубликовало заявление, в соответствии с которым свыше 500 тыс. беженцев-рохинджа в Бангладеш получили удостоверения личности, об этом 9 августа сообщается на официальном сайте организации.

«Более 500 тыс. беженцев рохинджа из Мьянмы были зарегистрированы совместно властями Бангладеш и УВКБ ООН» , — говорится в заявлении.

Специальные документы выдаются лицам достигшим 12-летнего возраста, что позволит мигрантам защищаться от мошенничества.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: АСЕАН должна играть активную роль в урегулировании ситуации в Мьянме — ООН