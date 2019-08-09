Дакка, 9 августа 2019, 10:44 — REGNUM
Управление Верховного комиссариата по делам беженцев (УВКБ) ООН опубликовало заявление, в соответствии с которым свыше 500 тыс. беженцев-рохинджа в Бангладеш получили удостоверения личности, об этом 9 августа сообщается на официальном сайте организации.
Специальные документы выдаются лицам достигшим 12-летнего возраста, что позволит мигрантам защищаться от мошенничества.
Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.
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