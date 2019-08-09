Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM

Заведующий сектором бюджетной комиссии в гордуме Екатеринбурга Елена Цыганок покинула представительный орган. Об этом сообщает ЕАН.

Цыганок продолжала работать, уже будучи на пенсии. Специалиста уволили из-за возраста, но агентство предполагает, что Цыганок якобы была лояльна экс-главе администрации свердловского губернатора Владимиру Тунгусову.

Завсектором охарактеризовали как видного сотрудника: она «понимала больше любого депутата» в бюджетном процессе.

Напомним, ранее гордума потеряла и долго не могла найти себе пресс-секретаря. Им стал перешедший из мэрии Дмитрий Егоркин.

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