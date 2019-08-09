Деревня Алабино, Московская область, , 10:29 — REGNUM

Танкисты Вооруженных сил Казахстана вышли в полуфинал «Танкового биатлона», который проходит на подмосковном полигоне «Алабино». Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В полуфинал пробились восемь команд из России, Китая, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Азербайджана, Венесуэлы и Сирии. Три казахстанских танковых экипажа преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 42 секунды.

В полуфинале казахстанские танкисты вошли в группу, состоящую из Китая, Азербайджана и Сирии. Отмечается, что в полуфинальной «эстафете» заезд проводится по маршруту с естественными и искусственными препятствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, «Танковый биатлон» проходит в рамках Армейских международных игр с 3 по 17 августа. В соревнованиях стартовали участники из 25 стран мира.