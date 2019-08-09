Хартум, , 10:31 — REGNUM

Представители Ассоциации профессионалов Судана (SPA), возглавившие общенациональные акции протеста, которые привели к свержению экс-президента Омара аль-Башира в апреле, заявили, что не присоединятся к переходному правительству. Об этом в пятницу, 9 августа, передает ВВС Africa.

В выходные правящий Переходный военный совет и основная оппозиционная коалиция подписали декларацию, которая приблизила их к созданию руководящего органа из шести гражданских лиц и пяти генералов. Впоследствии орган будет способствовать установлению гражданского правительства в Судане.

Однако представители SPA отмечают, что Ассоциация присоединится к переходному парламенту только «в качестве независимого надзорного органа».

Окончательное соглашение о разделе власти должно быть подписано 17 августа, а переходный период начнется на следующий день.