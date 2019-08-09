Исламабад, , 10:18 — REGNUM

Культурный обмен Пакистана с Индией прекращён на фоне обострения ситуации вокруг Кашмира. Об этом заявила 9 августа советник пакистанского премьер-министра по информации и телевещанию Фирдус Ашик Аван, сообщает газета Doon.

Аван подчеркнула, что Пакистан отказался от любых видов развлекательного контента из Индии. Такое решение советник объяснила индийской пропагандой, которая воздействует на молодёжь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пакистанские власти запретили во всех кинотеатрах страны индийские фильмы.

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