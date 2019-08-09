Пхеньян, , 11:41 — REGNUM

Северная Корея в ходе последних испытаний продемонстрировала боевые возможности совершенно новой баллистической ракеты. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные южнокорейским информационным агентством Yonhap.

Ракеты, запущенные 6 августа, представляют собой модель KN-23, схожую с российским комплексом «Искандер», утверждают аналитики. Примечательно, что ракета была запущена с запада страны на восток и пролетела над густонаселенными районами близ столицы и крупного города Нампхо на высоте 37 километров и скорости 6,9 Маха. Это было сделано для отработки боевых возможностей ракеты по маневрированию — успешный исход данного испытания демонстрирует фактическое завершение программы разработки, полагает профессор университета Кённам Ким Дон Юп.

Всего новая ракета была протестирована трижды — 9 мая, 25 июля и 6 августа. В ходе испытаний дальность ее полёта составила от 240 до 600 километров, а максимальная высота полёта — 50 километров. Не исключено, что данное оружие может быть использовано в том числе и с ядерными боеголовками для нанесения тактических ударов по критической инфраструктуре противника, полагают политологи.