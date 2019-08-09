Пхеньян, , 12:26 — REGNUM

Дипломатические усилия США и КНДР привели к разрядке напряжённости на Корейском полуострове, однако не достигли своей главной цели — денуклеаризации. К такому выводу пришли политологи конгресса США, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подход президента США Дональда Трампа, заключающийся в проведении нескольких личных встреч вместо многолетних переговоров на рабочем уровне, позволили быстро навести мосты между противоборствующими сторонами, установить личную связь лидеров США и КНДР. Именно этим обусловлено относительное затишье на протяжении почти двух лет. В то же время, ни одна из сторон не готова идти на большие уступки, что привело к фактическому переговорному тупику.

Сейчас администрации Дональда Трампа необходимо определиться с тем, что для неё приоритетнее — сохранение текущего положения или согласие на поэтапную отмену санкций в обмен на постепенное уничтожение ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи, убеждены эксперты. До сих пор же Вашингтон требовал лишь предварительной полной денуклеаризации.