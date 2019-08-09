Вашингтон, , 10:07 — REGNUM

Соединенные Штаты и Южная Корея продолжат взаимодействие по обеспечению свободы Индо-Тихоокеанского региона, заявил 9 августа глава Пентагона Марк Эспер на своей странице в Twitter.

«Мы подтвердили приверженность укреплению альянса в целях обеспечения свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона», — заявил Эспер по итогам встречи с главой Минобороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

По словам Эспера, союз Сеула и Вашингтона «прочен и остается залогом мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, о том, что Сеул якобы ведёт переговоры с Вашингтоном о возможном размещении ракет на полуострове после прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности между Россией и США. Позже южнокорейские СМИ опровергли данную информацию.

Читайте также: Сеул опроверг информацию о размещении американских ракет средней дальности