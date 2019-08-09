Анкара, , 11:28 — REGNUM

Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, находясь на палубе турецкого бурового судна Yavuz, заявил: «Данный корабль — один из всего лишь 15−16 штук, построенных по всему миру. В настоящий момент мы являемся одной из 5−6 стран, которые способны проводить на шельфе буровые работы такой степени сложности».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез отметил: «Посредством этих работ турецкие нефтяники приобретают важные знания и опыт. В рамках этих работ мы специально делаем упор на турецкий персонал, и, даст Бог, в самые краткие сроки все присутствующие здесь сотрудники уже будут гражданами Турции».

Министр добавил: «К сожалению, греческая община Кипра отвергла конструктивное предложение турок-киприотов на предмет создания общего комитета по распределению ресурсов. Надеемся на то, что в скором времени по этому вопросу появятся добрые вести, но в любом случае геологоразведочные работы здесь — дело очень рискованное, очень много неизвестных факторов. И чтобы максимально снизить их влияние на конечный итог мы используем последние возможности технологического прогресса».