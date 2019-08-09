Анкара, , 13:18 — REGNUM

Специальный представитель Президента Турецкой Республики в Ираке Вейсель Эроглу заявил: «Предложенный нами «Турецко-иракский план действий по сотрудничеству в сфере водных ресурсов» является демонстрацией того, что мы хотим придать импульс нашим отношениям в сфере сотрудничества по водным ресурсам, и готовы приступить к конкретным действиям в соответствии с намеченной «дорожной картой».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на встрече с президентом Ирака Берхемом Салихом Вейсель Эроглу передал ему приветствие от президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, а также его слова: «Турция готова сделать любой вклад в воссоздание в Ираке стабильности». Иракский лидер выразил удовлетворение турецким подходом и планом действий, а также началом диалога о сотрудничестве.

Пресс-служба представителя президента Турции также заявила: «Нашим рабочим группам среднего и высшего уровня представилась отличная возможность для организации серьезной и тщательной работы по решению проблемы Ирака с нехваткой воды и предложения иракской стороне нескольких конкретных вариантов действий».