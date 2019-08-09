Анкара, , 11:06 — REGNUM

Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором говорится, что в рамках операции по обеспечению внутренней безопасности, проведенной местным командованием внутренних войск в сельской местности района Карлыова провинции Бингёль, было нейтрализовано четверо террористов Рабочей партии Курдистана.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, установлено, что одним из уничтоженных боевиков является Сезер Ышик, известный под кодовым именем «Кава».

Он находился в «сером списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции, назначившим за любые сведения о нем вознаграждение в 51 тысячу долларов.