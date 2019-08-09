Анкара, , 13:44 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Турция не признала и не признает незаконную аннексию Крыма. Крымские татары — наши братья, они являются важной составляющей исторических и людских связей между Турцией и Украиной».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Несмотря на все наши многолетние выступления против того, что переживают крымские татары, к сожалению, добиться какого-либо результата не удается. Но мы не будем отчаиваться. Мы возобновим нашу борьбу. Надеюсь, что настанет день, когда мы в ней преуспеем. Думаю, и господин Зеленский не утратил надежду».

По вопросу задержанию РФ украинских моряков в Керченском проливе, браслеты с именами которых хранит украинский президент, турецкий лидер подчеркнул: «Если каждый раз надевать браслет на запястье, на нем скоро не останется места. Мы проходим через множество событий, когда единственное, что остается — это надеть браслет. Во всем мире люди испытывают несчастья — от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы».