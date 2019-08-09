Анкара, , 11:42 — REGNUM

Переговоры Министерства обороны Турецкой Республики с военными представителями США о создании зоны безопасности на севере Сирии завершились. Стороны подписали соглашение об открытии в кратчайшие сроки в Турции объединенного Центра операций.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, стороны условились на том, что на первом этапе будут приняты меры, которые развеют подозрения Турции в покушении на ее безопасность. В этих рамках координация и руководство процессом создания зоны безопасности будут осуществляться сторонами посредством создаваемого ими Центра операций.

Также известно, что турецкие и американские представители договорились о том, что зона безопасности на севере Сирии станет мирным коридором, а сирийцам, вынужденным покинуть места своего проживания, будет оказываться всесторонняя помощь для возвращения на родину.