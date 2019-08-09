Анкара, , 11:22 — REGNUM

Администрация губернатора Стамбула заявила, что гражданку КНР, уйгурку по происхождению, Яэрмаймайти Рена и ее дочь, которых задержали на границе Боснии и Герцеговины с поддельными паспортами и возвратили в Турцию, депортировать в Китай не собираются.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, турецкие источники утверждают, что никаких препятствий для возвращения высланных боснийскими властями уйгуров не создавалось, более того, с 6 ноября 2018 года им был предоставлен долгосрочный вид на жительство.

По словам администрации губернатора, вопрос о депортации уйгуров в Китай никогда не ставился в принципе, а любая информация, утверждающая обратное, является ничем иным, как преднамеренной и целенаправленной антитурецкой пропагандой.