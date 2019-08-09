Бишкек, 9 августа 2019, 10:01 — REGNUM
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева покинули резиденцию в Кой-Таше после его задержания, сообщает 9 августа издание KaktusMedia.
Представители киргизского издания побывали в доме экс-президента и запечатлели обстановку: во всех комнатах разруха, на полу и на стенах остались следы крови.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа адвокат бывшего президента Киргизии Сергей Слесарев заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в коррупции по делу Азиза Батукаева. В настоящее время Алмазбек Атамбаев находится в следственном изоляторе.
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