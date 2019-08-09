Анкара, , 14:16 — REGNUM

Посол Японии в Турецкой Республике Акио Миядзима заявил: «Орден Восходящего Солнца, который был пожалован императором Нарухито министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, является высшей наградой, которой может быть удостоен зарубежный государственный деятель».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Акио Миядзима отметил: «Министр Чавушоглу, исполняя, с одной стороны, служебные обязанности, а, с другой, превысив обычный объем работ, обеспечил сближение Турции и Японии и развитие их отношений».

Дипломат добавил: «Каждый раз, когда господин министр посещает нашу страну с визитом, хорошо заметно, что он очень неплохо помнит японский язык и испытывает большое удовольствие от общения на нем. Одно только то, что, начиная беседу с японскими СМИ и политиками, он здоровается на нашем языке, вызывает к нему большую симпатию».