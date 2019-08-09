Анкара, , 11:48 — REGNUM

Национальная разведывательная организация Турции совместно с подразделениями Вооруженных сил в районе Гара на севере Ирака провели контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы Хаджи Курхан, находившийся в «синем списке» террористов, разыскиваемых МВД Турецкой Республики, и Метин Акгюн, известный под кодовым именем «Кендал».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хаджи Курхан являлся руководителем сил специального назначения и отряда «Ястребы свободы» Рабочей партии Курдистана. Установлено, что он был одним из организаторов террористической атаки в Эрбиле, в результате которой был убит сотрудник турецкого генерального консульства Осман Кёсе.

Турецкие правоохранительные органы выяснили, что этот боевик, родившийся в 1976 году, вступил в организацию в 2002 году, а уже в 2005 он был замечен на ее руководящих постах в иракском регионе Хафтанин. В 2015 году он планировал проведение серии террористических актов в местах экономического и туристического значения на Средиземноморском и Эгейском побережьях.