Додома, , 12:09 — REGNUM

Новый председатель Совета торговли Сообщества развития Юга Африки (САДК) Салум Шамте призвал государства-члены устранить торговые барьеры, для того чтобы обеспечить нормальное функционирование частного сектора.

По информации танзанийского новостного издания Mtanzania, Шамте отметил, что более 90% рабочих мест в странах САДК созданы благодаря частным секторам государств-членов, однако им приходится сталкиваться со многими проблемами.

«Частный сектор сталкивается со многими проблемами при ведении торговли, нам необходимо работать во взаимодействии с государственным сектором, дабы устранить существующие налоговые и неналоговые ограничения», — подчеркнул Шамте.

По его словам, вследствие этих ограничений стоимость ведения бизнеса на Африканском континенте в семь раз дороже, чем в азиатских странах.

Он также добавил, что Африка затрачивает более 30 миллиардов долларов США на импорт продуктов питания, когда здесь имеется около 60% земель, которые могли бы использоваться для их производства.

Председатель призвал государства — члены САДК прекратить бессмысленную конкуренцию между собой и расширить сотрудничество для обеспечения успеха развития малых и крупных предприятий.

Шамте упомянул, что деловая среда в Танзании стремительно улучшается благодаря различным усилиям, предпринимаемым правительством, особенно в области развития инфраструктуры.