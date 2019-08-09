Туапсе, Краснодарский край, , 09:50 — REGNUM

Глава Туапсе Владимир Зверев задержан по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» вечером 8 августа со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органов.

О задержании чиновника также сообщила «Комсомольская правда», также со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, чиновник «имеет статус подозреваемого». Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Подробности уголовного дела также не уточняются.

Отметим, что ранее в социальных сетях появился фрагмент видеозаписи якобы задержания чиновника. Однако позже администрация Туапсе через издание «Кубанские новости» опровергла данные о задержании чиновника, назвав запись «дезинформацией». Интересно, что самого опровержения на сайте администрации уже нет. Последнее сообщение пресс-службы о мероприятии с участием Владимира Зверева датировано 5 августа — это было аппаратное совещание, на котором обсуждался вопрос ситуации с преступностью.

Владимир Зверев был избран на должность главы Туапсе в феврале 2018 года, до этого занимал пост замдиректора Всероссийского детского центра «Орленок».

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