* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:45 — REGNUM

Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан Сибгатулла Ахмади заявил, что на данный момент место проведения возможных прямых переговоров между правительственной делегацией Афганистана и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не определено.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», ранее ряд источников утверждал, что возможные переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делегацией правительства Афганистана пройдут в столице Королевства Норвегия.

Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД Афганистана заявил, что Осло рассматривается в качестве одного из возможных мест проведения переговоров с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В тоже время Сибгатулла Ахмади отметил, что некоторые страны в регионе, например, Индонезия и Узбекистан, также выразили готовность организовать первые прямые переговоры между правительством и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).