* талибов — запрещённая в России организация

Мехтарлам, , 11:30 — REGNUM

8 августа официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам) в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», столкновение между Национальными силами безопасности и обороны Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории столицы провинции Лагман в городе Мехтарлам.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе столкновения с Национальными силами безопасности и обороны также были уничтожены один рядовой боевик и террорист-смертник. Ликвидированные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели подготовку к проведению крупного теракта на территории столицы провинции Лагман.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.