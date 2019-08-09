Нью-Дели, , 10:09 — REGNUM

Лидер парламентской фракции оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Адхир Ранджан Чаудхури обвинил федеральное правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в том, что оно превратило штат Джамму и Кашмир в концентрационный лагерь. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Адхир Ранджан Чаудхури, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Нарендра Моди нарушил свое обещание решить проблему Кашмира обращением к местному населению, а не пулями. По словам оппозиционного лидера, из-за размещения все новых и новых контингентов сил безопасности, блокирования интернета и телефонной связи, а также ограничения свободы собраний Джамму и Кашмир больше напоминает концентрационный лагерь. Адхир Ранджан Чаудхури также выступил с критикой ареста местных политических лидеров — Махбубы Муфти и Омара Абдуллы. Напомним, что влиятельные политики Джамму и Кашмира были арестованы 5 августа.

5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. С 6 августа в регионе не утихают масштабные акции протеста против решения федерального правительства.