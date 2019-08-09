Нью-Дели, , 09:46 — REGNUM

В индийском штате Джамму и Кашмир продолжаются акции протеста против решения федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди ликвидировать особый статус субъекта. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Акции протеста в штате начались 6 августа, когда парламент Индии одобрил решение кабинета министров отменить особый статус Джамму и Кашмира. Демонстранты выступают против ликвидации автономии Джамму и Кашмира и последующего раздела штата. Лидер местной оппозиционной партии «Национальная конференция» Камар Али Акхун заявил: «Народ штата хочет единства Джамму, Кашмира и Ладакха, хочет сохранить свои особые права, полученные при вхождении в состав Индии». Недовольство населения также вызвали массовые нарушения прав и свобод жителей региона. Напомним, что с 5 августа в Джамму и Кашмире заблокирован доступ к телефонной связи и интернету, запрещены забастовки и митинги, а впоследствии был также введён комендантский час.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую.