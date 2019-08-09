Москва, , 09:39 — REGNUM

Участие до 25% избирателей ожидает на выборах в Мосгордуму председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Об этом он рассказал в опубликованном 9 августа интервью ТАСС.

Явка на выборах в региональные парламенты составляет 20−25%, отметил он, ссылаясь на данные по крупным городам России и зарубежных стран, таких как США и Германия.

«Думаю, что в этих же пределах будет и на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва», — сказал Горбунов.

Читайте также: Появилась информация о возможных провокациях на митинге 10 августа в Москве

Он добавил, что проблема активного участия молодежи в избирательном процессе характерна для всего мира. Совпадение Дня города с выборами в Москве должно повлиять позитивно, ведь многие москвичи откажутся ради праздника от поездки за город, полагает глава горизбиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Мосгордумы запланированы 8 сентября 2019 года. Более 130 тыс. москвичей смогут проголосовать на дому, заявили городские власти.

Подробнее: Более 130 тысяч москвичей смогут проголосовать на дому