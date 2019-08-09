Нью-Дели, , 14:10 — REGNUM

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что выборы в законодательное собрание Джамму и Кашмира пройдут в ближайшее время. Об этом 8 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на телевизионное обращение премьер-министра Индии к нации.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул, что Джамму и Кашмир продолжит избирать собственное законодательное собрание и правительство, хотя штат и лишился своего особого статуса. По словам премьер-министра, народ Кашмира будет все так же направлять своих представителей в нижнюю палату парламента. Нарендра Моди пообещал провести выборы в местное заксобрание сразу после нормализации обстановки в регионе.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. В настоящее время правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди размещает в Джамму и Кашмире дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, блокирует доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет. C 6 августа регионе не утихают масштабные акции протеста против решения федерального правительства.