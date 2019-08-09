Нью-Дели, , 09:55 — REGNUM

Министерство иностранных дел Индии утверждает, что Пакистан понизил уровень отношений с Индией для того, чтобы посеять тревогу во всем мире. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Согласно официальному заявлению МИД Индии, действия Исламабада направлены на создание у мирового сообщества ложного впечатления, будто индийско-пакистанские отношения развиваются по тревожному сценарию. Внешнеполитическое ведомство Индии также призвало Пакистан пересмотреть свое решение отозвать из Нью-Дели посла и ограничить двустороннюю торговлю. Соответствующее решение было принято Национальным комитетом безопасности Пакистана 7 августа.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату Джамму и Кашмир была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделён на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет сформировано собственное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Парламент Индии одобрил нововведения 6 августа. В настоящее время правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди размещает в Джамму и Кашмире дополнительные формирования сил безопасности общей численностью 8 000 человек, блокирует доступ местных жителей к средствам телефонной связи и сети Интернет.