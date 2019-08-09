Бишкек, 9 августа 2019, 09:30 — REGNUM
На утро 9 августа ситуация в столице Киргизии Бишкеке после событий с задержанием экс-главы государства Алмазбека Атамбаева спокойная, об этом говорится в заявлении посольства России в республике в Twitter.
Отмечается, что попытки сторонников Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
«На утро 9 августа обстановка в столице спокойная», — говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор до 26 августа. Экс-президенту предъявлено обвинение в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и коррупции.
Всего сотрудники правоохранительных органов задержали в Бишкеке более 40 правонарушителей.
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