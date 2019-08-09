Коркино, Челябинская область, , 09:28 — REGNUM

В Челябинской области может быть создан первый в истории региона муниципальный округ — Коркинский. Такой возможности не исключил врио губернатора Алексей Текслер во время поездки в город Коркино.

Местные жители пожаловались чиновнику на то, что поселковые администрации бездействуют в плане решения проблем граждан. Врио считает, что в случае создания единого округа будет оптимизирована структура местной администрации сокращено количество чиновников, а вопросы будут решаться более динамично.

«Есть законная возможность на базе района объединить все поселенческие структуры», — отметил врио. И добавил, что готов пойти на такую реформу, если её поддержат население и депутаты.