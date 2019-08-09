Нью-Дели, , 09:40 — REGNUM

7 августа в Сингапуре Индия подписала Конвенцию о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, также известную как Сингапурская конвенция о медиации (UNISA). Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Конвенция была разработана Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и открыта для подписания 7 августа в Сингапуре. Сингапурская конвенция представляет собой новый глобальный документ о внесудебном урегулировании трансграничных торговых и коммерческих споров. Данное соглашение позволит признавать и обеспечивать соблюдение договорённостей, достигнутых в результате посредничества, в судах стран-участниц UNISA. Помимо Индии, Сингапурскую конвенцию о медиации подписали 46 стран, в том числе такие мировые торговые гиганты, как США, Китай и Южная Корея. Ожидается, что вскоре к соглашению присоединятся страны Европейского союза.

Важность подписания Сингапурской конвенции о медиации высоко оценил индийский эксперт Шрирам Панчу, принимавший участие в разработке текста документа. Он подчеркнул, что для повышения доверия иностранных инвесторов правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди следует обеспечить эффективную имплементацию UNISA путем принятия соответствующих актов национального законодательства. По словам Шрирам Панчу, участие в Сингапурской конвенции о медиации существенно улучшит позиции Индии в рейтинге стран мира по лёгкости ведения бизнеса.