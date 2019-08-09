Копенгаген, , 12:20 — REGNUM

Социал-демократическая партия Дании назвала семь принципов, в соответствии с которыми должна быть усовершенствована пенсионная система страны. Об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Во-первых, по мнению партии, новый порядок выхода на пенсию должен быть выстроен в пользу людей, лишившихся возможности работать из-за физических или психических расстройств. Во-вторых, система также должна давать преимущества тем, кто рано вышел на рынок труда и пробыл на нем многие годы. В-третьих, право и срок выхода на пенсию должны определяться объективными критериями. Далее, как мужчины, так и женщины будут иметь одинаковые права на ранний выход на пенсию. Система также должна оставлять возможность признавать некоторых граждан вправе выходить на пенсию раньше положенного срока, даже если изначально они в такую категорию лиц не попадали. Новая система пенсионного обеспечения должна быть простой, и о её введении власти должны будут предупредить заблаговременно. Наконец, правительство ежегодно будет выделять 450 млн долларов для выплат пенсий.

В Дании начались трехсторонние переговоры по поводу изменения пенсионной системы страны с участием премьер-министра Метте Фредериксен, представителей Объединения работодателей Дании и деятелей Профсоюзного движения. Основным вопросом повестки дня остается право некоторых граждан на досрочный выход на пенсию.