Каракас, , 09:38 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал весь мир выступить 10 августа с протестом против блокады Венесуэлы со стороны США. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

«Я присоединяюсь к призыву… провести протестные акции во всём мире против блокады, устроенной Дональдом Трампом, в субботу 10 августа. Народы мира протестуют против Дональда Трампа. Нет Трампу! Хватит блокад и агрессии в отношении Венесуэлы!» — заявил Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий удержание собственности венесуэльских властей в юрисдикции Соединённых Штатов.

В соответствии с этим документом под блокировку активов попадают венесуэльский Центральный банк и нефтяная компания PDVSA.