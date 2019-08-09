Каракас, , 09:56 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил о намерении «воздать по заслугам предателям родины». Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

«Мы активизируем контрнаступление вместе с Национальным учредительным собранием, используя все наши полномочия, и воздадим по заслугам тем, кто продаёт родину, предателям родины. Они хотят битвы? Давайте сражаться, мы готовы», — объявил Мадуро.

Он также заявил, что «на этой неделе американский империализм сошёл с ума и вонзил кинжал в душу Венесуэлы».

«А эти [оппозиция] устроили праздник, аплодировали», — добавил венесуэльский президент.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльское правительство отказалось от очередного раунда переговоров с оппозицией, которые должны были пройти 8−9 августа.