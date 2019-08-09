Найроби, , 09:19 — REGNUM

Члены парламента Кении настояли на заключении соглашения о морской границе с Сомали до того, как Международный суд (МС) рассмотрит дело о спорной границе между странами, передает ВВС Africa.

Спорная территория в водах Индийского океана простирается на более чем 100 000 квадратных километров. В ходе георазведки на ней были обнаружены потенциальные запасы газа, на которые претендуют и Кения, и Сомали. Сомали передала дело о спорной границе в МС, слушания по делу пройдут 9 сентября в Гааге.

Кенийские парламентарии говорят, что прежде чем отправиться в Международный суд Сомали должна была попытаться разрешить спор посредством Конвенции ООН по морскому праву.

Депутаты заявили, что Кения должна использовать все необходимые средства, включая развертывание военных в качестве крайней меры, для защиты границы в Индийском океане. Они считают, что этот вопрос необходимо решать дипломатическим путем с привлечением региональных органов. Парламентарии добавили, что любое изменение границы Кении должно быть согласовано путем референдума.