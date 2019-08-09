Бишкек, , 09:11 — REGNUM

В Киргизии задержан бывший руководитель администрации президента республики и соратник экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов. Как сообщил его адвокат, Ниязова подозревают в захвате заложников.

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Пока экс-глава администрации президента, в соответствии с законодательном, задержан на 48 часов, сообщает ТАСС. По истечении этого времени, суд должен принять решение о мере пресечения в отношении подозреваемого — либо отпустить, либо взять под стражу.

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Бывшего президента Киргизии Атамбаева обвинили в коррупции

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа силовики предприняли попытку задержать Атамбаева, начав штурм его резиденции в селе Кой-Таш. Упорное сопротивление бывшего главы государства и его сторонников продолжалось более суток, только 8 августа Атамбаев сам сдался властям и был перевезен в Бишкек. Его поместили в следственный изолятор до 26 августа. Экс-президенту предъявлено обвинение в коррупции и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В тот же день, 8 августа, в результате проведенной правоохранительными органами операции по задержанию Атамбаева был задержан и Ниязов.