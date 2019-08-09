Душанбе, , 09:10 — REGNUM

На жизнь президента Таджикистана Эмомали Рахмона покушались шесть раз. Об этом глава республики заявил на встрече с жителями Бальджуванского района, передает «Телевидение Таджикистана».

Во время официальной церемонии жители Бальджуванского района подарили Рахмону картину, на которой глава государства изображен в первые годы своего президентства.

На полотне глава Таджикистана изображен в небольшом помещении рядом с кроватью. «Здесь было несколько покушений», — сказа президент. Он поблагодарил собравшихся жителей за подарок. Рахмон также вспомнил о покушении возле театра в Ходженте.

Напомним, Эмомали Рахмон стал президентом Таджикистана в 1994 году. Первое покушение на него было совершено 30 апреля 1997 года во время празднования 65-летия местного университета в Ходженте.